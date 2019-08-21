Главой Одесского облсовета избрали Сергея Паращенко

Других кандидатов на пост главы Одесского областного совета не было.

Одесский областной совет избрал своим председателем бизнесмена Сергея Паращенко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли в среду на внеочередной сессии.

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Перед голосованием выступил депутат Олег Кутателадзе.

Он заявил, что необходимо избрать председателем облсовета человека, который мог бы всех объединить и якобы не хочет возглавлять депутатский корпус.

После этого депутат предложил на эту должность Паращенко. Других кандидатур не было.

Как сообщал УНИАН, 16 августа на сессии Одесского областного совета депутаты намеревались избрать свое руководство так, как нынешний глава Урбанский избран народным депутатом. Но сессия началась с драки между депутатами, часть из которых обвинила оппонентов в договоренностях об избрании «нужных» руководителей. Во время сессии был отправлен в отставку первый заместитель Урбанского – Олег Радковский (фракция «Батькивщина»). Потом Урбанский снял вопрос о собственной отставке.

Сегодня, 21 августа, внеочередная сессия приняла отставку Урбанского, по протекции которого на заседании вместо Радковского избран Вадим Шкаровский («Оппозиционный блок»).

Депутат облсовета, заместитель главы Одесской ОГА Виталий Свичинский подверг критике договоренность фракций БПП «Солидарность» и «Оппозиционного блока».

Справка УНИАН. Сергей Паращенко, 1972 г. р., бизнесмен - уроженец села Виноградовка Арцизского района Одесской области.

Окончил национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Правоведение», квалификация - юрист.

Глава агрофирмы «Бургуджи», руководил фракцией «БПП «Солидарность» Одесского облсовета.

В марте 2019 года назначен первым заместителем главы Одесской ОГА.

В апреле, после увольнения президентом Украины Петром Порошенко председателя ОГА Максима Степанова, Паращенко был назначен в. и. о. председателя обладминистрации. Должность занимал до 11 июня.