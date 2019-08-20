Высший совет правосудия отказался отстранить от работы одесского судью Шепитко

Ранее ВРП отказал в отстранении судей Окружного админсуда Киева Вовка и Погрибниченко.

Высший совет правосудия отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко от осуществления правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, Генпрокуратура просила отстранить судью в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

По результатам заседания ВРУ приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства ГПУ о временном отстранении Шепитко от осуществления правосудия.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастности к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченку, а также судьи Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, вынесение заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть правонарушений, предусмотренных ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 8 апреля 2019 года судью Аблова отстранили от осуществления правосудия.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, это одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

Сегодня, 20 августа, ВСП отклонил ходатайство Генпрокуратуры об отстранении от осуществления правосудия судей Погрибниченко и Вовка, который заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя ОАСК.