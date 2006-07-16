О физиологических потребностях сторонников Януковича беспокоится ”Пора”
16:37, 16 июля 2006Политика
1085
Партия обратилась к Черновецкому
Гражданская партия “Пора” обратилась к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦЬКОГО с просьбой обеспечить палаточный городок Партии регионов, расположенный в Мариинском парке столицы, биотуалетами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Поры”, в обращении говорится: “Участники лагеря, не обеспеченные элементарными средствами гигиены, поставлены лицом к лицу со своими физиологическими потребностями. Это пагубно влияет как на экологию парка, так и приводит к антисанитарии в городке.
В то же время, отсутствие средств гигиены в Мариинском парке создает определенный дискомфорт не только для участников палаточного городка Партии регионов, но и для прохожих и жителей прилегающих улиц”.
[ назад ]
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter