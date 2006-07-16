О физиологических потребностях сторонников Януковича беспокоится ”Пора”

Гражданская партия “Пора” обратилась к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦЬКОГО с просьбой обеспечить палаточный городок Партии регионов, расположенный в Мариинском парке столицы, биотуалетами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Поры”, в обращении говорится: “Участники лагеря, не обеспеченные элементарными средствами гигиены, поставлены лицом к лицу со своими физиологическими потребностями. Это пагубно влияет как на экологию парка, так и приводит к антисанитарии в городке.

В то же время, отсутствие средств гигиены в Мариинском парке создает определенный дискомфорт не только для участников палаточного городка Партии регионов, но и для прохожих и жителей прилегающих улиц”.

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