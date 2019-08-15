Обыск в квартире Грымчака завершен - адвокат

По словам жены Грымчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин.

В Киеве правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщил адвокат Феликс Кашарский, передает Радио Свобода.

По словам жены Грымчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин. Она утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу. Женщина называет уголовное дело политическим заказом.

По словам Юлии Грымчак, второй задержанный - ее брат. Как отмечает "24 канал", его имя - Игорь Овдиенко.

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Адвокат сообщил, что в настоящее время заместитель министра находится "на Борисоглебской" (в управлении специальных расследований Генпрокуратуры на улице Борисоглебской в Киеве - ред.).

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за получение взятки.

Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления - ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.