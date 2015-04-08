В Генпрокуратуре не исключают возможности допроса Яценюка
Необходимости в проведении допросов премьер-министра Украины Арсения Яценюка или членов Кабинета министров на сегодня нет, однако при потребности они будут проведены.
Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Украины Владимир Гузар на заседании парламентских комитетов, сообщает 112.ua.
"В настоящее время в необходимости проведения допросов премьер-министра Украины или членов Кабинета министров у следователей нет, однако при необходимости они будут проведены", - сказал он.
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Гузар отметил, что на данный досудебные расследования продолжаются с целью всестороннего, объективного установления фактических обстоятельств изложенных в заявлениях Гордиенко (в марте экс-председатель Госфининспекции Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства на сумму свыше 7,5 млрд грн – УНИАН), относительно злоупотреблений и хищения средств должностными лицами действующего правительства, утрамбовываются документы и необходимые сведения, проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля депутаты Верховной Рады заблокировали трибуну с требованием создать ВСК по коррупции в правительстве.