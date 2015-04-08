В Генпрокуратуре не исключают возможности допроса Яценюка

Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Украины Владимир Гузар на заседании парламентских комитетов, сообщает 112.ua.

"В настоящее время в необходимости проведения допросов премьер-министра Украины или членов Кабинета министров у следователей нет, однако при необходимости они будут проведены", - сказал он.

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Гузар отметил, что на данный досудебные расследования продолжаются с целью всестороннего, объективного установления фактических обстоятельств изложенных в заявлениях Гордиенко (в марте экс-председатель Госфининспекции Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства на сумму свыше 7,5 млрд грн – УНИАН), относительно злоупотреблений и хищения средств должностными лицами действующего правительства, утрамбовываются документы и необходимые сведения, проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля депутаты Верховной Рады заблокировали трибуну с требованием создать ВСК по коррупции в правительстве.