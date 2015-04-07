Депутаты обещают блокировать трибуну до создания ВСК по коррупции в правительстве

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время трибуну блокируют около 25 депутатов.

“Мы будем блокировать трибуну Верховной Рады и не допустим никого к этой трибуне, пока сегодня не будет проголосовано за создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов злоупотреблений. И пусть эта комиссия решает, правда это или не правда”, - сказал Левченко.

Перед этим депутаты, которые блокируют трибуну, пропускали своих коллег выступать с нее, но после заявления Левченко депутаты начали выступать со своих рабочих мест.

Читайте такжеДепутаты блокировали трибуну, требуя создать ВСК для расследования коррупции в правительствеКак сообщал УНИАН, в начале марта Кабмин в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от исполнения обязанностей.

Руководству ведомства предъявили обвинения по трем пунктам: необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребления аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

Читайте такжеРада начала работу с блокирования трибуны (прямой эфир)В ответ Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму свыше 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму свыше 4,5 млрд грн.

Премьер-министр Арсений Яценюк сразу же обратился к генпрокурору Виктору Шокину с тем, чтобы ГПУ начала расследование по высказанным в адрес правительства обвинениям.

4 апреля Кабинет министров уволил Гордиенко с должности председателя Государственной финансовой инспекции.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании парламентской ВСК по проверке фактов коррупции в органах власти, озвученных экс-председателем Госфининспекции Гордиенко.