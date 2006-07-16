Ющенко поздравил участников ”Калнышевой Рады”

Сегодня в селе Пустовитовка Роменского района Сумской области советник Президента Украины, секретарь Совета украинского казачества при Президенте Украины, народный депутат от блока «Наша Украина» Станислав АРЖЕВИТИН зачитал участникам мероприятий по празднованию 315-й годовщины со дня рождения Кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского приветствие от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в приветствии говорится: «В этот день мы отдаем дань памяти и выражаем свое восхищение мужественными подвигами великого патриота родной земли, силу духа которого не сломали ни моральные пытки российского царизма, ни аресты, ни ссылки». Президент также подчеркивает, что «славный Кошевой атаман Петр Калнышевский всегда будет примером служения национальной идее для нынешнего и грядущих поколений».

В приветствии участникам праздника Президент также отмечает, что Петр Калнышевский, как настоящий казак, «любил свой народ и стоял за него до конца. Пусть же никогда не переводится в Украине казацкий дух, дух тех, кто во все времена был и всегда будет защитником чести и достоинства отчизны».

В.ЮЩЕНКО также пожелал участникам мероприятий и всем жителям Сумской области «казацкого духа и вдохновения, мира и добра».

Празднование 315-й годовщины со дня рождения последнего кошевого Запорожской Сечи Петра Калнышевского и проведение первого всеукраинского казацкого праздника «Калнышева Рада» является лишь началом «большой программы Президента Виктора ЮЩЕНКО по возрождению духовного наследия украинского народа», заявил сегодня на торжествах в селе Пустовитовка Роменского района Сумской области вице-премьер-министр Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КИРИЛЕНКО отметил, что П.Калнышевский «является символом непокоренности украинского духа и непреодолимости украинского народа, а наша обязанность – сделать все, чтобы каждый украинец знал о государственно-созидательной деятельности этого человека». В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что правительство будет делать все, чтобы выполнить направления деятельности в гуманитарной сфере, которые предложил Президент Украины.

В.КИРИЛЕНКО сообщил УНИАН, что в перспективе развития туристической сферы в Сумской области будет придаваться приоритетное значение, поскольку здесь - родина П.Калнышевского, рядом – поле Конотопской битвы , гетманский Батурин, Круты. По его словам, уже существует генеральный план общего благоустройства села Пустовитовка.

На празднование прибыли также министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВОЙ, народные депутаты Петр ЮЩЕНКО («Наша Украина»), Иван СИДЕЛЬНИК (БЮТ), председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, руководство Сумской области, духовенство и представители казачества.

Почетные гости возложили цветы к памятнику П.Калнышевскому, приняли участие в посвящении в казаки молодых джурив.

В городке народных мастеров и умельцев присутствующие на празднике смогли наблюдать за работой кузнецов, гончаров, мастеров лозоплетения, вышивки и тому подобное. Кроме того, гости праздника побывали на специально устроенной экспозиции будущего музея П.Калнышевского и осмотрели здесь самый ценный экспонат – Евангелие, подаренное в 1762 году П.Калнышевским Троицкой церкви села Пустовитовка. Сейчас это Евангелие хранится в Роменском краеведческом музее, а после создания осенью с.г. музея П.Калнышевского в Пустовитовке оно будет передано в это учреждение культуры.