Зеленский назначил Богдана главным по выдаче госнаград

В состав комиссии государственных наград и геральдики вошли 14 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики, которую возглавил руководитель Офиса главы государства Андрей Богдан.

Соответствующий указ №595/2019 от 13 августа опубликован на сайте президента.

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"Утвердить персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики... Ответственным секретарем комиссии является по должности руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Украины", – говорится в документе.

В состав комиссии вошли 14 человек. Заместителем председателя комиссии назначен руководитель Аппарата ОП Алексея Днепрова.

В документе отмечается, что у комиссии есть свой бланк, который может использоваться за подписью председателя, его заместителя, ответственного секретаря.

Как сообщал УНИАН, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданам Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям.