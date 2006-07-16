Российский ОМОН задержал украинцев?

Российские правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге несколько десятков анархистов из России и Европы, протестовавших против саммита "большой восьмерки", и сторонников белорусской оппозиции.

Как сообщила агентству “Рейтер” Ольга МИРЯСОВА, представляющая международную организацию "Сеть против G8", ОМОН применил дубинки, разгоняя группу из 50 протестующих из России, Германии, Польши, Болгарии, Великобритании, Беларуси и Украины, которые на несколько минут перекрыли Невский проспект.

Оппозиция говорит о задержании 37 активистов, но представители милиции подтвердили задержание лишь 22 человек.