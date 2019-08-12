В "Слуге народа" анонсировали важное послание Зеленского к новой Раде

Президент Украины выступит с обращением во время открытия первой сессии парламента нового созыва.

На первом заседании новой Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский выступит с посланием к парламенту.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

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"Не стоит забывать, что у нас, согласно регламенту, президент обращается во время открытия первой сессии нового созыва Верховной Рады со своим стратегическим посланием. Конечно, это также будет частью нашей программы как президентской силы, частью большого документа или ряда документов, который будет посвящен программным действиям президента, нас и будущего правительства", – отметил он.

По словам Корниенко, с началом работы нового парламента будет презентован план действий фракции "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, партия "Слуга народа" заявила, что не ведет переговоров о коалиции с партией Святослава Вакарчука "Голос".