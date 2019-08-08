МИД Германии рекомендует немцам воздержаться от посещения оккупированного Донбасса и Крыма

В министерстве напоминают, что на востоке Украины с весны 2014 года ежедневно продолжаются боевые действия.

Гражданам Германии, которые едут в Украину, стоит воздержаться от поездок в неконтролируемые правительством районы Донбасса, а также в оккупированный Крым.

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Как сообщает «ЛІГА.net», такое предупреждение содержится в обновленной информации МИД Германии по поводу поездок в Украину.

В министерстве напоминают, что на востоке Украины с весны 2014 года ежедневно продолжаются боевые действия, часть районов контролируют вооруженные формирования, некоторые территории заминированы.

Не подконтрольные Киеву зоны подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, и там немецким гражданам не может быть предоставлена консульская защита.

МИД страны отмечает, что Крым остается частью Украины согласно международному праву, но сейчас контролируется Россией. С июня 2015 года для поездки в Крым с материковой части Украины требуется разрешение, выданное компетентным украинским органом, которое выдается только при определенных условиях, не для туристических целей.

Подчеркивается, что въезд в Крым с территории России, а также воздушным или морским путем, является нарушением украинских законов (незаконный въезд) и влечет за собой запрет на въезд в Украину. Порты и аэропорты в Крыму закрыты. Консульская защита там также не может быть обеспечена.