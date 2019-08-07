Апаршин: ВСУ нужно реформировать, чтобы у РФ не было желания совершать агрессию против Украины

Помощник руководителя Офиса президента считает, что необходимо вкладывать средства в те направления оборонного сектора, чтобы гарантировать отпор агрессии РФ.

Помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин как эксперт высказывает убеждение, что основная идея реформы Вооруженных сил Украины должна заключаться в том, чтобы у России не было желания осуществлять дальнейшую агрессию против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Апаршин сообщил во время заседания круглого стола в Киеве.

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"Мы с вами должны четко понимать... если Российская Федерация не дай Бог, примет решение о широкомасштабной агрессии, это не означает, что украинская армия будет способна выиграть эту войну, но это означает, что мы нанесем такие убытки Российской Федерации, в том числе и на ее территории, что дальнейшая агрессия в принципе для них станет невозможной. Это основная идея всей реформы Вооруженных сил и системы безопасности и обороны. Не выиграть войну, а сделать так, чтобы у них в глупой голове даже мысли такой не было", - подчеркнул Апаршин.

Помощник руководителя Офиса президента убежден, что существуют варианты, когда Украина сможет обеспечить собственную безопасность.

"Вопрос лишь в том, какие приоритеты сегодня будет решать власть. Как сегодня можно "вбухать" миллиарды долларов в систему управления, а она может ничего не дать. А можно "вбухать" в территориальную оборону, и она остановит на двухсотом километре всех, а это совсем другая территориальная оборона. А можно использовать 2-3 миллиарда на резерв. А это совсем другой резерв, это постоянно действующий резерв, с постоянно действующей инфраструктурой, составляющей системы обеспечения и информатизации", - сказал Апаршин.

"У нас есть механизмы, которые на сегодняшний день требуют соответствующего политического решения, соответствующего финансирования, и мы с вами можем сказать, что на сегодняшний день не такая страшная Россия, на сегодняшний день надо принимать эти решения и подходить к ним системно. И тогда мы с вами скажем, что если дипломаты не решают - мы остановим первую гвардейскую танковую армию (бывшую дрезденскую), мы ее остановим, но где? Как? Что нам для этого надо? Это отдельная тема, отдельная дискуссия в закрытом кругу. Вопросы решаются путем принятия соответствующих решений", - добавил помощник руководителя Офиса президента.

Он подчеркнул необходимость "вкладывать средства туда, где мы на сегодняшний день гарантируем отпор агрессии".