Из Ливана эвакуированы 12 граждан Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, после прохождения ливанско-сирийской границы автотранспортом Посольства Украины в Сирийской Арабской Республике граждане были перевезены в международный аэропорт г. Алеппо (Сирия), откуда сегодня они вылетели в Украину.

Посольствами Украины в Ливане и Сирии прорабатывается вопрос об эвакуации из Ливана других граждан Украины.

Дело находится на контроле в Посольствах Украины в Ливане и Сирии, а также в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в Ливане на консульском учете находится 1605 граждан Украины, из которых около 300 выразили желание выехать из страны.

Информация относительно жертв или пострадавших граждан Украины в Ливане отсутствует.