Судьи, которые принимали неправомерные решения, обязательно будут отвечать - президент

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью «5-му каналу».

Также Порошенко отметил важность ускорения формирования Высшего совета юстиции и проведения судебной реформы в целом. По его словам, 3 апреля во время встречи с руководителями фракций коалиции отметил, что Верховная Рада должна проголосовать за свою квоту и избрать членов Высшего совета юстиции. В свою очередь президент впервые объявил открытый и публичный конкурс, который ранее проводился в закрытом режиме, чтобы немедленно назначить свою квоту в совете.

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«Сразу же после этого в Высшем совете юстиции произошел потоп: оказывается залило личные дела всех судей-нарушителей», - сообщил президент.

Он подчеркнул: «Дал поручение Службе безопасности Украины, чтобы было обеспечено хранение этих документов. Хочу заверить, что судебные дела судей, как и рукописи, не горят и не тонут. Их эти потопы или пожары не спасут, а Высший совет юстиции будет сформирован в ближайшее время».

Президент напомнил, что принятый Закон «Об обеспечении права на справедливый суд» дал возможность сформировать высший совет юстиции, Высшую квалификационную комиссию судей и заработать критериям ответственности судей за принятие неправомерных решений, в том числе за освобождение преступников на волю.

Глава государства выразил надежду, что на следующей неделе будет принят закон об ограничении права судей освобождать под залог подозреваемых в коррупции и тяжких преступлениях.