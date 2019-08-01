"Уже не хотят умирать за "русский мир": военный эксперт указал на "большие проблемы" армии РФ

По словам эксперта, в настоящее время в армии России есть две большие проблемы: нехватка современного оружия, а также острая недоукомплектованность кадрами.

В "далекой перспективе" Российская Федерация планирует сформировать на своих западных границах полумиллионную группировку вооруженных сил.

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"Примерно такую, как было в группе советских войск в Германии, или хотя бы на 200-300 тысяч", – сказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Обозреватель».

По его словам, цель такого шага – "угрожать НАТО на европейском театре военных действий".

По оценкам Жданова, цель может быть реализована "в сокращенном составе" до 2030 года. Эксперт пояснил: в настоящее время в армии России есть две большие проблемы: устаревшее вооружение и нехватка современного оружия, а также острая недоукомплектованность кадрами.

"У них военкомы бегают с облавами на ребят призывного возраста. В 2017 году Госдума разрешила отправлять в горячие точки срочников, потому что контрактники уже не хотят погибать за те деньги, которые может платить Россия. Люди не хотят идти на войну и умирать за "русский мир" или за Путина. А в январе этого года Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за уклонение от военной службы. Размер штрафов увеличен в 10 раз, ужесточили уголовную ответственность", – сообщил эксперт.