В Раде зарегистрирован законопроект о доступе к архивам репрессивных органов 1917-1991 годов

Соответствующий законопроект №2540 сообщается на официальном сайте парламента.

Текст документа пока отсутствует.

Кроме того, на сайте Рады зарегистрирован Проект Закона об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов - №2539 и Проект Закона о правовом статусе и чествования памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке - № 2538. Тексты документов отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, 31 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании правительства, что ими подготовлен проект закона об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запрет их пропаганды в Украине.

Читайте такжеКабмин подготовил законопроект об осуждении коммунистического и нацистского режимов и запрет их пропагандыВице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства обобщил, что предлагается принять законопроекты "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.", "Об осуждении социалистического и национал-социалистического тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", "О правовом статусе и чествования памяти участников борьбы за независимость Украины в XX веке", "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического, тоталитарного режимов 1917-1991 гг".

Яценюк призвал парламентскую коалицию безотлагательно принять законопроекты.