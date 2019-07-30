Офис президента обратится к правоохранителям по поводу возможной коррупции во время строительства трех мостов в Киеве - Богдан

По словам руководителя Офиса президента, журналисты-расследователи обнародовали ряд фактов проявлений коррупции в столице.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу возможных коррупционных проявлений при строительстве Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам Богдана, журналисты-расследователи обнародовали ряд фактов проявлений коррупции в столице.

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В частности, речь идет о возможных злоупотреблениях при строительстве Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

«Все эти факты обнародованы в интернете, мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующих фактов, обнародованных журналистами», - заявил Богдан.