Полиция проверяет версию о причастности убитого "врага Пашинского" к избирательным баталиям

Также проверяется версия о причастности убитого к криминальным разборкам.

Полиция проверяет версию о причастности мужчины, найденного убитым в лесу на Житомирщине, к избирательным баталиям.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

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26 июля в полицию поступило сообщение от местных жителей, что в лесу, недалеко от автодороги Киев-Ковель, вблизи с. Липляны Миланского района, найдено тела мужчины, присыпанное землей. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

27 июля правоохранители установили, что погибший 23-летний житель г.Коростень, который в конце июня был объявлен в розыск как без вести пропавший.

В полиции отметили, что мужчина был подозреваемым в убийстве другого коростенца, которое произошло в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.

Также, по информации правоохранителей, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок. «Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Малинском районе Житомирской области, в лес, было найдено тело мужчины, присыпанное песком. В полиции отметили, что личность мужчины установлена.

Как сообщил на своей странице в Facebook юрист, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, погибший участвовал в выборах в 64 избирательном округе. «Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским, найден мертвым», - отметил Портнов.

В свою очередь на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Пашинский написал, что не имеет никакого отношения к убийству.