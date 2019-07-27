Пашинский отреагировал на подозрения в причастности к убийству на Житомирщине: "Не знаю кто такой Француз"

Илья Обиход исчез 28 июня после того, как якобы помог противникам нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, который баллотировался и проиграл в 64 округе, подобрать клонов-однофамильцев.

Сергей Пашинский заявляет, что не связан с убийством 23-летнего мужчину на Житомирщине и не знает, кто такой "Француз" (прозвище жителя Коростеня Ильи Обихода, найденного убитым накануне)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что попалась на глаза публикация «известного» своей объективностью сайта «Страна.UA», в которой меня привязывают к какому-то убийству вроде человека моего конкурента на выборах на Житомирщине. О всех правонарушениях на выборах я сообщал окружной избирательной комиссии и территориальным органам Национальной полиции. По моим заявлениям действительно возбуждено два уголовных дела", - написал Пашинский.

Он заявил, что никогда не пересекался с погибшим.

"Не знаю кто такой «Француз» – никогда с ним не пересекался. Все изложенное в материале, это не более, чем фантазия госпожи Крюковой (замглавреда "Страны", - ред.). Я прошу руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства", - подчеркнул Пашинский.

Напомним, 26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области – возле автотрассы Киев – Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.

Как сообщил на своей странице в Facebook юрист, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, «погибший является человеком, который принимал участие в выборах на 64-м избирательном округе».

«Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским, найден мертвым. Друзья, я ничего не хочу этим сказать, но мы обязательно должны проанализировать собирательный образ фигуранта. Он все время фигурирует там, где смерть и насилие», - отметил Портнов.

Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского, пишет Страна.

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Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Знакомые Ильи Обихода также заявили изданию о своих подозрениях по поводу его пропажи – у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.

По данным источников издания в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке – оно было присыпано землей.

Перед смертью парня явно пытали – тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.