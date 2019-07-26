Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на Донбассе (фото)

Участники встречи выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне операции Объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств возле Станицы Луганской.

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Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Зеленский во время встречи поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Стороны отметили необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Участники встречи выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.