Балога предлагает провести всеобъемлющий референдум относительно перспектив Украины

Об этом депутат написал на своей странице в “Фейсбук”.

В частности, по словам Балоги, Украина уже год ведет войну, которая “убивает наших граждан, разрушает экономику, расшатывает государство и забирает последнюю надежду. Наши западные партнеры ставят нам капельницы, чтобы мы не загнулись, но и не скрывают, что мы для них - Афганистан. Наша задача - не стать сильной и процветающей частью цивилизованного мира, а истощить Россию на своей территории”.

Депутат заявляет, что “нам уже прямым текстом говорят, что в Евросоюз, ради которого мы проливаем кровь, нас не примут. В НАТО - тем более. Безвизовый режим нам так же не светит. Другими словами, ценности, ради которых мы вышли на Майдан и за которые продолжаем воевать на Востоке, для нас уже не будут доступными”.

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По убеждению Балоги, “если еще один год мы проживем без определенности во внутренней и внешней политике, катастрофа неизбежна. Пусть мы никуда не идем, нас никто не принимает, но нужно правильно поставить диагноз, чтобы нация понимала, где она находится, и какая цель перед ней стоит”.

Чтобы получить ответы на эти вопросы, Балога предлагает провести референдум.

По словам депутата, необходимо “спросить прямо у Евросоюза, долго ли будут водить нас за нос. Если намерения относительно Украины серьезные, то давайте безвизовый режим. Если не даете - не нужно нас просить идти в Европу, как это было перед саммитом в Вильнюсе;

Президент, премьер и спикер должны объявить публично свою общую позицию о перспективе страны, на основе всеобщего референдума - куда мы движемся, какую страну строим. Ибо пока что есть только непонятные высказывания, как и заявления среднего звена из ЕС и США об обеспокоенности”.

Как отмечает Балога, граждане Украины должны “сами определяться - нам стать Боснией, Австрией, Финляндией, Швейцарией. И такая определенность - это лучше, чем напрасные иллюзии и неопределенные цели. И в любом случае это лучше, чем большая война двух супердержав на нашей территории, которую нам предсказывают”.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты пяти крупнейших групп Европарламента просят предоставить Украине безвизовый режим с ЕС.