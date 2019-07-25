В ЕС обсуждают запрет на въезд владельцам российских паспортов на Донбассе - журналист

По словам журналиста, работа над запретом владельцам таких паспортов на въезд в Евросоюз займет некоторое время, но это в итоге произойдет.

Послы стран-членов Евросоюза 24 июля начали обсуждать ситуацию вокруг выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, работа над запретом владельцам таких паспортов на въезд в Евросоюз займет некоторое время, но это в итоге произойдет.

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Йозвяк напомнил, что в случае с оккупированным Крымом этот процесс длился 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

17 июля Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей.