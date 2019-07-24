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Дата визита Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом еще не определена – Тейлор

12:05, 24 июля 2019
Политика
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Белый дом, иллюстрация / REUTERS

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом еще не определена.

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Об этом временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сказал в комментарии УНИАН перед встречей послов стран "Большой семерки" с Зеленским.

"Дата встречи еще не определена", - сказал Тейлор.

Других подробностей он не предоставил.

Как сообщал УНИАН, ранее предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что визит Зеленского в Вашингтон для проведения встречи с Трампом будет подготовлен в августе-сентябре.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Зеленский