Дата визита Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом еще не определена – Тейлор

Ранее Чалый заявлял, что визит Зеленского в Вашингтон будет подготовлен в августе-сентябре.

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом еще не определена.

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Об этом временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сказал в комментарии УНИАН перед встречей послов стран "Большой семерки" с Зеленским.

"Дата встречи еще не определена", - сказал Тейлор.

Других подробностей он не предоставил.

Как сообщал УНИАН, ранее предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что визит Зеленского в Вашингтон для проведения встречи с Трампом будет подготовлен в августе-сентябре.