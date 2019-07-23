Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

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Указ №551/2019 от 23 июля обнародован на сайте главы государства. "Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

На 21:30 на сайте Совета нацбезопасности заместителями секретаря СНБО указаны Сергей Кривонос и Александр Литвиненко.

Данилов родился в 1962 году в городе Красный Луч Луганской области - был городским головой Луганска (1994-1997), губернатором (2005), народным депутатом Украины V созыва (2006-2007).