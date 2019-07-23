"Дал в штангу в своем твите": МИД напомнило генсеку СЕ, что Украина уже более двух десятков лет суверенная и независимая

Кислица раскритиковал Ягланда за слова об Украине, которая якобы все еще "на пути к суверенитету".

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица напомнил генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, что Украина уже более двух десятков лет является суверенным и независимым государством.

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Об этом Кислица написал в Facebook.

«Ягланд подхалимски цепляется за победу Зеленского, но сразу дает в штангу в своем твите, когда пишет, что Украина все еще «на пути к суверенитету», - заявил он.

По словам Кислицы, в мире Ягланда Украина не является суверенной страной. «И только не говорите мне, что это он «оговорился». ГС (Генеральный секретарь - УИНАН) - это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенная и независимая Украина, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина - это «недострана», - добавил заместитель главы МИД.

Как сообщал УНИАН, 22 июля вечером генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского с победой партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду Украины сказал, что парламентские выборы являются «путем вперед к суверенному украинскому государству».

«Браво президенту Зеленскому и его партии «Слуга народа». Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять - это путь вперед к суверенному украинскому государству», - подчеркнул Ягланд в микроблоге Twitter.