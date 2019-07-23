"Браво Зеленскому": генсек Совета Европы поздравил президента Украины с победой партии "Слуга народа" на выборах в парламент

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд считает, что выборы создают новую надежду для Украины.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду Украины.

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Об этом Ягланд написал в микроблоге Twitter.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять - это путь вперед к суверенному украинскому государству", - подчеркнул Ягланд.

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Russian state — Thorbjørn Jagland (@TJagland) July 22, 2019

Как сообщал УНИАН, по данным обработки ЦИК 92,97% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

Внеочередные выборы в Верховную Раду VIII созыва проводились 21 июля 2019 года.

Выборы прошли по смешанной системе: половина Рады формируется из списков партий, а вторая - из депутатов, которые победили в мажоритарных округах.

Явка на внеочередных выборах в парламент составила лишь 49,8%. Это стало самым низким показателем за всю историю парламентских выборов в Украине.