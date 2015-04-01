Нацгвардия взяла под круглосуточную охрану стратегические объекты в зоне АТО

14:12, 01 апреля 2015
Политика
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Уже почти месяц военнослужащие Национальной гвардии Украины несут службу по охране газораспределительных станций, расположенных в зоне АТО.

УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

Как отмечается в сообщении, «они являются основным объектом в системе магистральных газопроводов, функцией которых является понижение давления газа в трубопроводе и его подготовка для потребителя. И в случае повреждения или вывода из строя станции целые районы могут остаться без газоснабжения».

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«Учитывая существующие угрозы, а также активизацию диверсионно-разведывательных групп противника, было принято решение задействовать подразделения Национальной гвардии для круглосуточной охраны этих важных объектов. Эта задача для гвардейцев не новая, поэтому личный состав уже имеет опыт в охране особо важных объектов и достойно выполняет поставленные задачи", - сказано в сообщении.

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