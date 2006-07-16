Криминальный авторитет ”Москва” вступил в Партию регионов
Игорь Фадеев отреагировал на конъюнктуру
Депутат Житомирского облсовета Игорь Фадеев, известный как криминальный авторитет по прозвищу "Москва", вступил во фракцию Партии регионов.
Об этом "Украинской правде" сообщил глава Новоград-Волынского райсовета Виктор Гончарук.
Он сказал, что присутствовал на последней сессии Житомирского облсовета, где председатель зачитала заявление о вступлении "Москвы" во фракцию Партии регионов.
Гончарук добавил, что после заседания облсовета слышал от представителей Партии регионов, как они хвастались, что теперь их фракция насчитывает не 16, а 17 депутатов.
Как известно, Фадеев стал депутатом Житомирского облсовета по списку блока Тимошенко.
Однако БЮТ исключил его из своей фракции после того, как стало известно, что в сводках милиции Фадеев проходил как криминальный авторитет "Москва".