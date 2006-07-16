Криминальный авторитет ”Москва” вступил в Партию регионов

Депутат Житомирского облсовета Игорь Фадеев, известный как криминальный авторитет по прозвищу "Москва", вступил во фракцию Партии регионов.

Об этом "Украинской правде" сообщил глава Новоград-Волынского райсовета Виктор Гончарук.

Он сказал, что присутствовал на последней сессии Житомирского облсовета, где председатель зачитала заявление о вступлении "Москвы" во фракцию Партии регионов.

Гончарук добавил, что после заседания облсовета слышал от представителей Партии регионов, как они хвастались, что теперь их фракция насчитывает не 16, а 17 депутатов.

Как известно, Фадеев стал депутатом Житомирского облсовета по списку блока Тимошенко.

Однако БЮТ исключил его из своей фракции после того, как стало известно, что в сводках милиции Фадеев проходил как криминальный авторитет "Москва".

Украинская правда