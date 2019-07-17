Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Баканова и Нефедова

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова.

Указ №523/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Баканова Ивана Геннадьевича - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

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Также указом утвержден в персональном составе Нацсовета председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, указом Зеленского № 9453 от 25 июня Нефедов был включен в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики как первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

15 июля Нефедов приступил к обязанностям руководителя таможенной службы.