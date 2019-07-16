Офис президента заявил о решении вопроса по эксгумации погибших в Украине поляков

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что вскоре встретится со своим польским коллегой относительно решения вопроса относительно эксгумационных работ с целью поиска останков погибших во время Второй мировой войны поляков.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на брифинге сегодня в Киеве.

«Я встречался со своим коллегой - советником президента Польши Анджея Дуды, и мы договорились, что в ближайшее время встретимся для того, чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы. Эксгумация - лишь один из этих вопросов», - сказал Пристайко.

Он отметил, что Украина и Польша должны осуществить шаги, направленные на понимание. «Мы осознаем нашу историю, и должны сделать все необходимые шаги для того, чтобы найти возможность существовать вместе. У нас - один общий враг, и нам необходимо жить вместе в дружбе и мире», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2018 года вице-премьер-министр, представитель Украины в украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко сообщил, что Украина просит Польшу восстановить разрушенные украинские памятники в этой стране, последовав примеру украинской стороны, которая расследует любые акты вандализма в отношении польских памятников в Украине и восстанавливает их. Также Розенко заявил, что возобновление сотрудничества Украины и Польши в вопросе совместных работ по поиску останков погибших соотечественников зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об Институте национальной памяти, предусматривающего запрет идеологии украинских националистов.

17 апреля посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил, что его страна предлагает Украине провести совместные эксгумационно-поисковые работы в селе Грушевичи, на месте захоронения 12-ти воинов Украинской повстанческой армии.

12 апреля 2019 года заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач выразил надежду, что Украина вскоре разрешит проведение эксгумационных работ с целью поиска останков поляков, погибших во время Второй мировой войны.

11 июля в МИД Украины выразили надежду на скорейшее возобновление диалога между украинскими и польскими экспертами для изучения спорных моментов относительно трагических событий, развернувшиеся на Волыни в 1943-1945 годах. В этом году исполняется 76-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. В то же время в украинском МИДе не согласны с односторонней и политизированной оценкой этих событий со стороны польских политиков и дипломатов, о чем говорится в постановлении Сейма Польши от 22 июля 2016 года. Постановлением Сейм признал Волынскую трагедию "геноцидом, совершенным украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".