Шокин рассказал, почему трудно "достать" Януковича и Ко

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил Генпрокурор Виктор Шокин, пишет Украинская правда.

На вопрос, есть ли реальная возможность "достать" беглых чиновников Януковиче и самого экс-президента, Шокин отметил: "К сожалению, в этом вопросе очень много сложностей".

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"Первое - если они принимали гражданство других государств, в т.ч. - России. Есть такие страны, с которыми у нас нет договоров об экстрадиции. Кроме того Россия своих граждан не выдает. Поэтому тоже есть определенные сложности", - отметил Шокин.

"Но даже несмотря на это, мы предпримем все меры, предусмотренные законом, чтобы люди - граждане Украины или нет - совершивших любые преступления на территории Украины, и будет доказано - а это будет доказано - что в их действиях есть состав преступления, я буду делать все возможное, чтобы они были наказаны в соответствии с законом Украины ", - добавил генпрокурор.