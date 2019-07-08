Климкин рассказал о манере Путина вести переговоры на «Нормандских» саммитах

Министр подтвердил, что российский президент говорит ультиматумами.

Российский президент Владимир Путин на встречах в «Нормандском формате» почти всегда ведет переговоры единолично и использует тактику ультиматумов.

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Об этом в интервью изданию theБабель рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

«Мое впечатление от «Нормандских» саммитов — он [Путин] ведет переговоры почти всегда сам. Мы, немцы и в основном французы используем командный подход. А Путин ведет переговоры сам, иногда ему подсказывает [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров. Это такое шоу одного человека. Он владеет всей информацией», – отметил министр.

Климкин подтвердил, что российский президент на переговорах говорит ультиматумами.

«Российская тактика одна и та же — ультимативная тактика и всегда поднятие ставок. Третья особенность — у них очень жесткая вертикаль. Люди, которые ведут переговоры, ведут их в пределах четко определенных флажков. Шаг вперед, шаг назад — расстрел», –подытожил глава МИД.

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