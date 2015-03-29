На Керченской переправе застряли даже "моржи"

Клуб моржей «Норд-Стрим» планировал акцию, посвященную 70-летию победы в Великой Отечественной войне, однако пловцы ограничились тем, что оставили в водах Керченского пролива памятный венок, - информирует Крым Реалии со ссылкой на «АН-Керчь».

По словам основателя клуба моржей «Норд-Стрим» Михаила Меньшикова, который занимался организацией акции, - штормовая погода и сильные течения помешали пловцам пересечь пролив.

Читайте такжеНа Керченской переправе скопилась очередь из более тысячи фур и грузовиков«Однако патриотическая миссия все же была выполнена, на небольшой дистанции венок сопровождали около десятка моржей с флагами, прославляющими великую победу», - пишет издание.

Инициатор проекта Александр Брылин отметил, что такие акции проводят в городах-героях и городах воинской славы. При этом членами команды моржей являются представители разных стран. По мнению организаторов, это «демонстрирует единство интересов и взглядов во имя спорта».

Как сообщает издание, из Керчи спортсмены отправятся в Севастополь. Там они планируют сделать заплыв на семь километров.