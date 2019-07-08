цей матеріал доступний українською

Климкин объяснил, что может стать «катастрофой» для Украины

16:30, 08 июля 2019
Политика
733 0
Климкин предупредил об опасности "общего менеджмента" для Украины / УНИАН

Сценарий создания в Украине «общего менеджмента» проевропейских и пророссийских сил, подобный тому, который недавно был реализован в Молдове, станет для страны катастрофой.

Читайте такжеКлимкин дал совет претенденту на должность главы МИД

Такое мнение в интервью изданию theБабель выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, сейчас в Европе он слышит мысли относительно того, что с Россией надо как-то говорить.

«Очень популярная идея — не может быть общего менеджмента для совместного соседства. Пример такого «общего менеджмента» — то, что произошло в Молдове. Хотя там не только Россия и Европа, но и США принимали участие. Если это будет применено к Украине, нам будут на голову надевать решения и стратегии, которые мы разрабатывали. Это будет настоящая катастрофа», – считает министр.

По мнению главы МИД, чтобы противостоять этому, следует «построить свое видение и проактивную логику, как ее реализовать».

«Но есть усталость в Европе, есть опасения, что будет в России, есть дискуссии, как построить среднесрочное партнерство с Россией. Никто не знает, как будет развиваться мир: США, Азия, кто выиграет президентские выборы в Штатах и какую политику потом будет вести, какой будет политика Китая, что будет на Ближнем Востоке», – подытожил он.

Напомним, 15 июня в Молдове после политического кризиса начало работать утвержденное парламентом новое правительство под руководством Майи Санду.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "Демпартия, которая узурпировала власть, признала поражение".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Климкин#МИД