Климкин объяснил, что может стать «катастрофой» для Украины

Министр признал, что в Европе есть усталость и опасения относительно того, что будет в России.

Сценарий создания в Украине «общего менеджмента» проевропейских и пророссийских сил, подобный тому, который недавно был реализован в Молдове, станет для страны катастрофой.

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Такое мнение в интервью изданию theБабель выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, сейчас в Европе он слышит мысли относительно того, что с Россией надо как-то говорить.

«Очень популярная идея — не может быть общего менеджмента для совместного соседства. Пример такого «общего менеджмента» — то, что произошло в Молдове. Хотя там не только Россия и Европа, но и США принимали участие. Если это будет применено к Украине, нам будут на голову надевать решения и стратегии, которые мы разрабатывали. Это будет настоящая катастрофа», – считает министр.

По мнению главы МИД, чтобы противостоять этому, следует «построить свое видение и проактивную логику, как ее реализовать».

«Но есть усталость в Европе, есть опасения, что будет в России, есть дискуссии, как построить среднесрочное партнерство с Россией. Никто не знает, как будет развиваться мир: США, Азия, кто выиграет президентские выборы в Штатах и какую политику потом будет вести, какой будет политика Китая, что будет на Ближнем Востоке», – подытожил он.

Напомним, 15 июня в Молдове после политического кризиса начало работать утвержденное парламентом новое правительство под руководством Майи Санду.

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