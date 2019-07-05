Bloomberg: России не удается усилить влияние в Украине перед выборами

Большинство украинцев до сих пор считает Москву агрессором, поэтому лояльным к ней партиям не стоит ждать хороших результатов на выборах.

Попытки России усилить свое влияние в Украине в то время, как страна готовится к выборам в этом месяце, не достигли больших успехов. Отношения между бывшими союзниками остаются на самом низком уровне после того, как протесты в Киеве свергли лояльного к Кремлю президента в 2014 году, а Владимир Путин аннексировал Крым и устроил войну. Хоть причастность к последней он до сих пор отрицает.

Украина остается сфокусированной на интеграции с Западом, а Москва до сих пор пытается сорвать этот процесс,— пишет Bloomberg.

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Серьезное присутствие в украинском парламенте помогло бы российской стороне в этом задании. Поэтому связанный с Кремлем бизнесмен переформатировал лояльную к России партию "Оппозиционная платформа" перед голосованиями, которые пройдут 21 июля. Местный олигарх Виктор Медведчук, чья дочь считает Путина своим крестным отцом, взялся помогать в попытках договориться об обмене пленными на прошлой неделе. О более низких ценах на энергоресурсы тоже много говорили.

Однако, эти потуги почти ничего не дали. Поддержка политических партий, лояльных к России, оставалась почти неизменной за последние 5 лет после второй проевропейской революции в Украине за десятилетие.

Разочарование масштабной коррупцией вместо этого сыграло на пользу Владимира Зеленского - бывшего актера, который весной стал новым президентом. Обещая сохранить прозападное направление страны, его партия держит лидерство в опросах перед парламентскими выборами.

"Российская цель очень проста: восстановить свою власть через посредников. Но этого трудно добиться", - сказал директор центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Они хотят создать свой авангард в парламенте и расширить свое присутствие там", - добавил он.

Bloomberg пишет, что Путин пытается создать проблемы для Зеленского, который занял свою должность без политического опыта. Россия начала выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий на востоке Украины спустя считанные дни после избрания нового украинского президента. Эта инициатива усложняет все надежды на решение конфликта.

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Тем временем информационная война приближаешься к новому повороту. Ведь соратник Медведчука покупает общенациональные телеканалы. Тесные семейные, культурные, лингвистические связи приводят к тому, что часть электората всегда будет поддерживать лояльных к Кремлю политиков.

"У меня много родственников в России. И мне не нравится, что правители в Украине сейчас пытаются сделать из нас врагов", - говорит 35-летняя Мария из Киева.

Но большинство думает иначе. Опрос, который провела группа "Рейтинг" в мае и июне, выявил, что две трети украинцев до сих пор считают Россию агрессором. В настоящее время лишь четверть придерживается противоположной точки зрения. Учитывая, что лояльные избиратели в Крыму и в зоне боевых действий на Донбассе не смогут голосовать, а большинство граждан Украины поддерживают долгосрочную цель присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО, партиям, которых поддерживает Россия, не стоит ожидать большого сдвига.