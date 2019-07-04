цей матеріал доступний українською

Путин назвал условие переговоров с Зеленским

08:16, 04 июля 2019
Политика
2132 0
Владимир Путин / REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как глава Украины Владимир Зеленский начнет "выполнять предвыборные обещания".

Читайте такжеПереговоры между Зеленским и Путиным: чего остерегаться украинскому президенту (укр.)

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает сайт Кремля.

"Диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включительно с установлением прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. Если украинская власть будет выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их", - говорит Путин.

По его словам, граждане Украины "ждут от Зеленского не заявлений, а конкретных действий и перемен к лучшему".

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина может вернуться к российскому предложению по военнопленным морякам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Владимир Путин#Владимир Зеленский