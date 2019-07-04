Путин назвал условие переговоров с Зеленским

Глава РФ хочет, чтобы президент Украины вел прямые переговоры с главарями террористов "ЛДНР".

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как глава Украины Владимир Зеленский начнет "выполнять предвыборные обещания".

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Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает сайт Кремля.

"Диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включительно с установлением прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. Если украинская власть будет выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их", - говорит Путин.

По его словам, граждане Украины "ждут от Зеленского не заявлений, а конкретных действий и перемен к лучшему".

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина может вернуться к российскому предложению по военнопленным морякам.