Ющенко: стране нужна легитимная власть
Президента беспокоит вольная трактовка Конституции
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что “создание действенной устойчивой коалиции, которая сформирует профессиональное правительство, является первоочередной задачей украинского парламента”.
Об этом Президент сказал сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам, которое было посвящено парламентскому кризису.
В то же время, В.ЮЩЕНКО заявил, что его беспокоит вольная трактовка Конституции народными депутатами Украины.
«На этой неделе я обратился в Верховную Раду с требованием четко придерживаться Конституции Украины и законов, в первую очередь в вопросе формирования коалиции и нового правительства.
Меня беспокоит свободная трактовка Основного Закона народными избранниками, в частности, что касается представления на премьер-министра. Стране нужна легитимная власть, и народные депутаты должны это осознать», - в частности, заявил В.ЮЩЕНКО.
Он также отметил, что «возмущен несостоятельностью народных депутатов найти понимание и компромисс. Я обеспокоен этой затяжной борьбой личных интересов и эгоистичных амбиций людей, которые в первую очередь решают сегодня свои узкопартийные и личностные интересы», - заявил Президент.