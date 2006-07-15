Ющенко: стране нужна легитимная власть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что “создание действенной устойчивой коалиции, которая сформирует профессиональное правительство, является первоочередной задачей украинского парламента”.

Об этом Президент сказал сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам, которое было посвящено парламентскому кризису.

В то же время, В.ЮЩЕНКО заявил, что его беспокоит вольная трактовка Конституции народными депутатами Украины.

«На этой неделе я обратился в Верховную Раду с требованием четко придерживаться Конституции Украины и законов, в первую очередь в вопросе формирования коалиции и нового правительства.

Меня беспокоит свободная трактовка Основного Закона народными избранниками, в частности, что касается представления на премьер-министра. Стране нужна легитимная власть, и народные депутаты должны это осознать», - в частности, заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что «возмущен несостоятельностью народных депутатов найти понимание и компромисс. Я обеспокоен этой затяжной борьбой личных интересов и эгоистичных амбиций людей, которые в первую очередь решают сегодня свои узкопартийные и личностные интересы», - заявил Президент.