МИД: "нормандский формат" не исчерпан, но участие США и ЕС не помешает

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

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"Участие ЕС как организации, США, Великобритании могло бы быть очень полезным. На сегодняшний день возможности "нормандской четверки" еще не исчерпаны", - отметил он.

В то же время, по его словам, "нормандский формат" - только один из механизмов, а работа по решению конфликта продолжается на всех уровнях. "Чуда не ожидаем, но результат уже есть", - отметил Вадим Пристайко.