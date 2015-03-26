МИД: "нормандский формат" не исчерпан, но участие США и ЕС не помешает
19:11, 26 марта 2015Политика
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Возможности "нормандского формата" переговоров по разрешению конфликта на Донбассе еще не исчерпаны, но участие США и Евросоюза было бы очень полезным.
В МИДе рассказали про результаты переговоров / Wikipedia
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.
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"Участие ЕС как организации, США, Великобритании могло бы быть очень полезным. На сегодняшний день возможности "нормандской четверки" еще не исчерпаны", - отметил он.
В то же время, по его словам, "нормандский формат" - только один из механизмов, а работа по решению конфликта продолжается на всех уровнях. "Чуда не ожидаем, но результат уже есть", - отметил Вадим Пристайко.
Твіттерв'ю Вадима Пристайка про результати зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі #AskMFAhttps://t.co/GhhfMrzgHd
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 26, 2015
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