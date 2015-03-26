ГПУ объявила в розыск 76 бывших депутатов Крыма

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"С целью обеспечения исполнения приговора суда о возможной конфискации имущества судом наложен арест на имущество и корпоративные права указанных лиц на сумму свыше 1,2 млрд грн. Постановлениями следователя подозреваемые объявлены в розыск, и судом дано разрешение на их задержание", - говорится в сообщении.

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В ГПУ напомнили, что 28 февраля в отношении 76 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым составлены письменные уведомления о подозрении, 2 марта 2015 года через посольство Российской Федерации в Украине, как государства-агрессора, направленные подозреваемым.