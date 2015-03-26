МИД отмечает прогресс в переговорах в "нормандском формате" по Донбассу
Министерство иностранных дел отмечает прогресс в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в "Твиттере". "Прогресс есть, процесс трудный", - написал Вадим Пристайко.
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Он отметил, что все 4 стороны переговоров берут на себя обязательства по решению проблемы, которая обсуждалась в "нормандском формате".
Пристайко также сообщил, что для реализации минских договоренностей на основе трехсторонней контактной группы планируется создать 4 группы. "Четыре группы: безопасность, гуманитарная, социально-экономическая, политическая. Состав такой как трехсторонняя контактная группа. Нужны профессиональные головы", - написал Вадим Пристайко.
Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне заместителей министров иностранных дел состоялись в Париже 25 марта.
Прогресс в переговорах в "нормандском формате" есть, но проходят они тяжело - замглавы МИД #Пристайкоhttp://t.co/BQA4vjkHho#ukraine
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 26, 2015