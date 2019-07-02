"Народный фронт": Рада должна обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов и осудить позорный шаг ПАСЕ (видео)

Бурбак также отметил, что важно провести парламентские выборы честно и прозрачно. Так, как состоялись президентские.

Фракция "Народный фронт" требует немедленно рассмотреть ситуацию с возвращением РФ в ПАСЕ и обратиться к партнёрам и союзникам из европейских парламентов с призывом осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должен сделать МИД Украины.

Об этом заявил Руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Решение о возвращении России к Парламентской ассамблее Совета Европы является позорным. "Народный фронт" требует на внеочередном заседании ПАСЕ рассмотреть вопрос и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должен сделать МИД Украины", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Я напомню, что этот парламент 2 октября 2018 года принял Постановление и осудил попытки возврата России. Верховная Рада отметила, что в случае согласования на этот шантаж, украинский парламент может "полностью пересмотреть свое сотрудничество с ПАСЕ". Время реагировать. Такая позиция "Народного фронта" - мы должны защитить нашу свободу и территориальную целостность", - подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что Украина не вернется к советскому прошлому. Украинское общество не один раз показывало, что умеет бороться за свою свободу.

"Кремлевская революция в Украине не пройдет! Сколько бы телеканалов или судов не было куплено, Украина в советское стойло не вернется. Нас пытаются вернуть на машине времени в недалекое прошлое. Однажды уже наплевали на Конституцию, то именно имеем сейчас - безосновательны досрочные выборы и странное решение Конституционного Суда. Это уже когда-то было и плохо закончилось", - напомнил Максим Бурбак.

Он также отметил, что важно провести парламентские выборы честно и прозрачно. Так, как состоялись президентские.

"В этом наша правда. Хотелось бы, чтобы украинский избиратель наконец выбирал не за обещания, а за реальные результаты", - резюмировал руководитель фракции.