Яценюк примет участие в Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк примет участие в третьей конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится в Торонто 2-4 июля.

3 июля Арсений Яценюк выступит во время панельной дискуссии #MakingReformsHappen.

Начало - в 15.30 по местному времени.

«После пяти лет беспрецедентных усилий для внедрения реформ в Украине, ключевые участники процесса реформирования поделятся опытом, как им это удалось, что сработало, а что - нет, как лучше всего двигаться вперед, чтобы преодолеть препятствия и обеспечить, чтобы результаты реформ были ощутимыми для граждан», - говорится в программе панельной дискуссии.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

Событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предыдущие проходили в Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018-ом.

Традиционно, в Ukraine Reform Conference примут участие иностранные и украинские государственные деятели, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

Подробнее: https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ukraine_reform-reformes/index.aspx?lang=eng

Программа конференции:

https://events.myconferencesuite.com/Ukraine_House_Toronto/reg/landing