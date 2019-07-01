Профильный комитет ВР рассмотрит назначение нового главы МИД только на следующей неделе

Глава комитета пояснила, что на этой неделе в парламенте продолжится рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

Комитет Верховной Рады по иностранным делам только в следующий вторник, 9 июля, рассмотрит вопрос о назначении Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель комитета Анна Гопко сказала в комментарии журналистам.

По ее словам, поскольку на этой неделе в парламенте будет продолжаться рассмотрение проекта Избирательного кодекса, "внести кадровые вопросы, даже если они неотложные, все равно невозможно в соответствии с регламентом".

Как сказала Гопко, поэтому комитет принял решение "рассматривать этот вопрос в 12 часов следующего вторника, 9 июля, и тогда, я надеюсь, уже будут рассмотрены вопросы, в частности относительно Избирательного кодекса, какая будет позиция, и голосование, и, в принципе есть теоретический шанс в этом созыве принять (решение в отношении главы МИД)".

По словам Гопко, раньше не было положительного голосования по освобождению Павла Климкина с должности министра иностранных дел, но после внесения кандидатуры Пристайко ВР "поддержит эту кандидатуру, большинство членов (профильного) комитета положительно относятся, в частности к этому назначению".

Она подчеркнула, что в такой период должен быть "настоящий министр", и это право президента - "назначать своих людей, которых мы должны здесь полностью поддержать, тем более, что эта кандидатура соответствует всем профессиональным критериям".

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в ВР представление об увольнении министра иностранных дел Климкина.

6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение Климкина.

11 июня Зеленский повторно внес в парламент представление об увольнении Климкина, а также подписал представление о назначении на эту должность заместителя главы Администрации президента Пристайко.

Однако депутаты даже не рассматривали эти представления, поскольку рассматривают более 4 тыс. поправок в проект Избирательного кодекса.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объяснил, что, согласно законодательству, парламент не имеет права "прерывать рассмотрение проекта закона и не имеет права останавливать рассмотрение поправок".