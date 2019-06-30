Комитет Рады возьмется за увольнение Климкина 1 июля

Также нардепы обсудят ситуацию в ПАСЕ.

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина 1 июля.

Об этом сообщила глава комитета депутат Анна Гопко, передает "Громадское".

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По ее словам, Комитет также рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины.

Кроме того, депутаты обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, после президентских выборов и победы Владимира Зеленского, Павел Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел.

30 мая Зеленский внес в ВР представление об увольнении министра иностранных дел Климкина. 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение Климкина.

11 июня Зеленский повторно внес в парламент представление об увольнении Климкина с поста главы МИД, а также подписал представление о назначении на эту должность заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко.