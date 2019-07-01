Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов" (фото)

Стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесен ущерб на сумму более 5 млн грн.

СБУ уличила должностное лицо Министерства обороны Украины в хищении и присвоении средств оборонного предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. «Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения денежных средств государственного предприятия «Антонов». Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт», - говорится в сообщении.

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На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам. В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесен ущерб на сумму более 5 млн грн.

В рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проведены санкционированные следственные действия.

Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки. Также выявлены записи «черной» бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы.

Следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.