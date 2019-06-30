Выборы в 66 объединенных общинах проходят без значительных нарушений - КИУ

Нарушения являются единичными: недопуск наблюдателей на подготовительные заседания избирательных комиссий, нарушение тайны голосования и попытки выдачи бюллетеней без документов.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины констатируют, что первые выборы в 66 объединенных территориальных общинах проходят без значительных нарушений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КИУ, по состоянию на 12:00 избирательный процесс проходит без значительных нарушений.

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Нарушения являются единичными, это, в частности, недопуск наблюдателей на подготовительные заседания избирательных комиссий, нарушение тайны голосования и попытки выдачи бюллетеней без надлежащих документов.

В КИУ отметили, что традиционно в сельской местности выявлены попытки выдачи бюллетеней без документов.

Кроме того, в Николаевской области на избирательном участке в с. Мигия Первомайского района УИК были неправильно обустроены и расположены кабинки для тайного голосования. В результате избиратели могли наблюдать, как голосуют другие граждане. После замечания наблюдателей КИУ комиссия устранила нарушения.

Также наблюдатели КИУ сообщают об отдельных случаях голосования лиц, которые не были включены в список для голосования. Так, в Черкасской области, в Драбивской ОТГ на участке № 79 в с. Драбов член этой УИК от ВО "Батькивщина" проголосовал, хоть и не был зарегистрирован как избиратель на данном участке. Другие члены УИК вызвали полицию.

На отдельных участках наблюдаются организационные проблемы. Так, в Паланской ОТГ в с. Юрковка Черкасской области нет журнала регистрации, вследствие чего наблюдатели регистрируются на обычном листе бумаги.

На одном из участков на выборах депутатов Сутисковского сельского совета Тывровского района Винницкой области наблюдателями КИУ было выявлено, что избиратели одного из округов ошибочно получили бюллетени другого округа. Юрист мобильной группы рекомендовал секретарю УИК составить акты и приложить их к соответствующим протоколам подсчета голосов.

Как сообщал УНИАН, первые выборы проходят сегодня в 7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ. Также сегодня в 12 областях проходят дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов, которые присоединяются к ОТГ.