Сегодня проходят первые местные выборы в 66 объединенных громадах
Сегодня проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных громадах.
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Об этом сообщает "Урядовий портал", со ссылкой на вице-премьер-министра – Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.
Выборы состоятся в 7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ. В частности:
в Винницкой области – в 5 ОТГ;
в Волынской области – в 1 ОТГ;
в Житомирской области – в 2 ОТГ;
в Запорожской области – в 4 ОТГ;
в Ивано-Франковской области – в 1 ОТГ;
в Киевской области – в 5 ОТГ;
в Кировоградской области в 1 ОТГ;
в Луганской области – в 8 ОТГ;
в Николаевской области – в 12 ОТГ;
в Одесской области – в 4 ОТГ;
в Полтавской области – в 1 ОТГ;
в Ривненской области – в 3 ОТГ;
в Сумской области – в 4 ОТГ;
в Харьковской области – в 1 ОТГ;
в Херсонской области – в 2 ОТГ;
в Хмельницкой области – в 1 ОТГ;
в Черкасской области – в 3 ОТГ;
в Черновицкой области – в 2 ОТГ;
в Черниговской области – в 6 ОТГ.
Также сегодня — дополнительные выборы 30 депутатов сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ. А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях», — отметил Зубко.