Сегодня проходят первые местные выборы в 66 объединенных громадах

Выборы состоятся в 7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ.

Сегодня проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных громадах.

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Об этом сообщает "Урядовий портал", со ссылкой на вице-премьер-министра – Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Выборы состоятся в 7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ. В частности:

в Винницкой области – в 5 ОТГ;

в Волынской области – в 1 ОТГ;

в Житомирской области – в 2 ОТГ;

в Запорожской области – в 4 ОТГ;

в Ивано-Франковской области – в 1 ОТГ;

в Киевской области – в 5 ОТГ;

в Кировоградской области в 1 ОТГ;

в Луганской области – в 8 ОТГ;

в Николаевской области – в 12 ОТГ;

в Одесской области – в 4 ОТГ;

в Полтавской области – в 1 ОТГ;

в Ривненской области – в 3 ОТГ;

в Сумской области – в 4 ОТГ;

в Харьковской области – в 1 ОТГ;

в Херсонской области – в 2 ОТГ;

в Хмельницкой области – в 1 ОТГ;

в Черкасской области – в 3 ОТГ;

в Черновицкой области – в 2 ОТГ;

в Черниговской области – в 6 ОТГ.

Также сегодня — дополнительные выборы 30 депутатов сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ. А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях», — отметил Зубко.