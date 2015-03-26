Кравчук предлагает Путину провести публичную встречу с Порошенко

Об этом заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире 5 канала.

"Очень сложная ситуация - вести диалог с Россией. Я вел диалог с Ельциным и чувствовал как не просто вести дискуссию, отстаивать свои интересы. С Путиным еще сложнее. Сегодня мы зашли уже так далеко, что теперь только давлением и принципиальной позицией и силой, которую нужно увеличивать в Украине и это делает Президент Порошенко, можно Путина заставить сесть за стол с Украиной. А без переговоров Путина и Порошенко решить украинский вопрос просто невозможно", - считает Кравчук.

Читайте такжеРоссия никогда не придерживалась международных договоров - КравчукПо его мнению, Украина должна сказать публично о том, что нас не устраивает.

"Предложить публичную Путину встречу один на один, поставить вопросы, которые хочет и может позволить себе Украина. И сказать - вот это мы можем сделать, а это - ни при каких условиях. Мы можем все умереть. А Украины не сдадим. Пусть мир увидит. Украина должна сказать публично о том, что нас не устраивает", -заявил Кравчук.