Комитет ПАСЕ провалил поправки к проекту резолюции, предусматривавшие санкции против российской делегации - нардеп

Теперь проект резолюции должны проголосовать в сессионном зале ПАСЕ.

Народный депутат, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко заявляет, что Мониторинговый комитет ПАСЕ не поддержал поправки к проекту резолюции об утверждении полномочий делегации Российской Федерации, предусматривавшие санкции.

Об этом Гончаренко написал в Facebook. "Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки, предусматривавшие санкции в отношении российской делегации. Страсбургский сговор продолжается. Последний бой будет сейчас в зале Ассамблеи", - заявил Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, в ПАСЕ подготовили проект резолюции об утверждении полномочий делегации РФ на летней сессии, которая проходит на этой неделе в Страсбурге. В Ассамблее намерены озвучить ряд требований к России, касающихся освобождения украинских моряков и сотрудничества с Совместной следственной группой по расследованию сбитого малазийского самолета рейса MH17.

Как ранее сообщала народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елена Сотник, в Ассамблее предлагали принять ряд ограничений в отношении российской делегации до января 2020 года. Предлагалось приостановить право РФ на избрание ее представителей в мониторинговый комитет и бюро Ассамблеи.