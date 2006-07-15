Если бы президентские выборы состоялись сегодня

Около трети украинских избирателей (31,3%) поддержали бы кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, 18,7% – не проголосовали бы ни в коем случае.

Такие данные телефонного опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в семи городах Украины по заказу "Зеркала недели".

В то же время кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО поддержали бы 19,6% избирателей, 15,6 – против.

За нынешнего президента Украины Виктора ЮЩЕНКО свой голос отдали бы 8,4%, не проголосовали бы ни в коем случае – 22,2%. При этом уровень доверия к Президенту по данным опроса составляет 9,4%, а оценка его способности изменить жизнь составила – 7,2%.

Далее в рейтинге потенциальных кандидатов на должность президента Украины расположились председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ за которого проголосовали бы 5,5% избирателей (против – 1,3%), за лидера ПСПУ Наталью ВИТРЕНКО – 3,3% (против – 11,9%), за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО – 3,4% (против – 3,1%), за Виталия КЛИЧКО – 1,2 (против – 2,4%), за Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – 1,1% (против – 1,3%), за Юрия ЛУЦЕНКО – 0,3% (1%), за Евгения КУШНАРЕВА – 0,6% (2,1%), за премьер-министра Юрия Еханурова – 0,2% (1,3%), за Сергея ТИГИПКО – 0,1% (против 0,6%).

При этом 15,9% респондентов ни доверяют ни одному из политиков, 12,7% не проголосовали ни за одного из предложенных кандидатов. Еще 1,3% опрошенных назвали свою кандидатуру на пост президента, а 10,9% затруднились ответить.

Опрос проводился 12-13 июля 2006 года. В семи городах опрошено 3485 респондентов в возрасте от 18 лет, из них: во Львове — 500, Виннице — 504, Киеве — 500, Херсоне — 501, Симферополе — 480, Днепропетровске — 500, Донецке — 500 человек.